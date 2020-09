La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 337 contagi di ieri: 388 casi e un decesso

La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 337 contagi di ieri: 388 casi e un decesso. Oggi i guariti sono 134. Salgono di un un’unità i malati riceverati nei reparti Covid che oggi sono 245. Scendono i ricoverati i terapia intensiva: oggi sono 23, 3 in meno rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 23.409: articolo in aggiornamento

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 5 settembre