I dati della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1326 casi di ieri: oggi ci sono 1397 nuovi contagi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 10. 289 le persone guarite. Crescono ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 120, 11 in più di ieri. Anche i ricoveri sono in aumento di 68 unità. Sono stati effettuati 92.790 tamponi. Nessuna regione oggi è a zero casi.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 3 settembre

I nuovi casi suddivisi per regioni: in Lombardia oggi 228 contagi e un decesso. Nel Lazio 154 casi, 111 a Roma. in Alto Adige sono 4 i nuovi positivi; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.022 tamponi. Oggi in Basilicata i nuovi casi sono 15 positivi su 816 tamponi effettuati . Dei positivi risultati ieri, 10 sono migranti ospiti del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio. I restanti 5 riguardano un cittadino residente a Garaguso (Matera), 2 residenti a Matera e 2 residenti a Policoro. Nelle Marche oggi 21 nuovi contagi su 1.046 tamponi processati nelle ultime 24 ore: 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in quella di Ascoli Piceno, 4 nel Fermano, 9 in provincia di Ancona e 1 persona non residente nelle Marche. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’Albania, 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica. In Veneto i casi nelle ultime 24 ore sono 115, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 in aumento di 2 rispetto a ieri. Non ci sono nuovi decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Del totale dei casi positivi, 461 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 919 in provincia di Chieti (+4), 1700 in provincia di Pescara (+2), 714 in provincia di Teramo (+2). In Toscana oggi 113 contag in più rispetto a ieri. L’età media dei 113 casi odierni e’ di 38 anni circa. Tra i 113 positivi , 10 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 4 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. 3 casi riferiblia ili a cittadini residenti fuori regione. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 84 anni, a Firenze.

In Puglia 80 nuovi positivi oggi rilevati su un totale di 3886 tamponi eseguiti. Si registrano tre decessi: uno in provincia di Bari, due in quella di Lecce. In provincia di Bari i casi sono 25 (20 contatti stretti di casi già noti e sottoposti a sorveglianza, 2 rientri dall’Albania, 2 dalla Sardegna e 1 dalla Calabria), in quella di Taranto 24 di cui 20 nella rsa Villa Genusia di Ginosa, in provincia di Foggia sono 13 (4 contatti di casi già tracciati, 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, 4 persone individuate durante l’attività di screening di pre-ricovero, 2 persone rientrate da Malta e dall’Umbria e una persona sintomatica), nella provincia di Barletta Andria Trani sono 12 (1 proviene dalla Sardegna, 1 dalla Grecia, 1 è stata ricoverata, 8 sono contatti stretti di casi positivi registrati nei giorni scorsi mentre su un ultimo caso sono in corso le indagini epidemiologiche). Gli altri sei casi sono stati registrati fuori regione (3), nelle province di Brindisi (2) e Lecce (1). In Friuli Venezia Giulia i nuovi casi sono 25. Cresce ancora il numero di casi positivi in Valle D’Aosta: sono 36 (quattro in più rispetto a ieri), di cui tre ricoverati all’ospedale Parini e gli altri 33 in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati in Valle d’Aosta corrisponde a quello del 13 marzo scorso, all’inizio della fase più delicata della pandemia. I guariti sono 1.065, i morti 146 e i casi totali salgono a 1.247. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 132 tamponi nella regione alpina. In Campania tornano a salire i contagi: oggi si registrano 193 nuovi casi, di cui 65 viaggiatori, 37 di ritorno dalla Sardegna e 28 dall’estero. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.164. Non ci sono nuovi decessi. In Emilia Romagna oggi 118 positivi in più rispetto a ieri con età media 39 anni, di cui 68 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10.200. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero e 20 quelli rientrati da altre regioni. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (24), Bologna (18) e Ferrara (13), a Forlì (13) e in quelle di Ravenna (11), Piacenza (11) e Parma (10). Non si registra nessun decesso. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (+1 rispetto a ieri) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 108 (4 in più rispetto a ieri)