Una voragine di una decina di metri si è aperta questa sera sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, tra Asti e Villanova. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte.

La voragine sull’autostrada A21 Torino-Piacenza

L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Per chi attiva da Piacenza in direzione Torino l’uscita obbligatoria è ad Asti Ovest mentre per chi dal capoluogo piemontese è diretto verso Piacenza l’uscita obbligatoria è Villanova. La voragine si è aperta all’altezza di Villafranca d’Asti lungo la Torino-Piacenza. Anche in questo caso, come nel crollo del viadotto sulla Savona-Torino, nessun ferito: una donna alla guida di un’auto è riuscita a frenare in tempo

In zona anche alcune strade di montagna sono state chiuse al traffico a causa di frane e smottamenti. Si tratta della strada comunale tra il Ponte Nano e Proverasso, la strada provinciale 18 di Zerba tra Vezimo e Pey, la strada provinciale 52 di Cariseto è interrotta tra Selva e Cariseto, la strada Santa Franca – Stromboli (comune di Farini) e la strada da Ferriere a Rocca. Qualche problema anche a Bobbio lungo la Statale 45 per una grossa buca nell’asfalto: sul posto è stato istituito il senso unico alternato. Intanto questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel Po per recuperare e mettere in sicurezza una imbarcazione, una casa galleggiante, che a causa della forza della corrente ha rotto gli ormeggi e si è arenata davanti a un centro sportivo.

