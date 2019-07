Una grossa voragine sta interessando la zona antistante la Basilica di San Mauro in Largo San Mauro, a Casoria, in provincia di Napoli. Larga e profonda decine di metri, nella voragine è precipitato un compattatore di rifiuti: l’autista, recuperato dai vigili del fuoco, è al momento in ospedale per accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico e transennata: sette i palazzi sgomberati e interruzione di acqua ed energia elettrica nella zona. Secondo quanto riferito dai presenti, nell’area si è sentito un forte odore di gas.

Il camion dei rifiuti che finisce dentro una buca a Casoria

Secondo le testimonianze dei fatti in largo San Mauro una voragine enorme ha inghiottito un eco compattatore di Casoria Ambiente. A quanto pare non c’è stato nessun danno per gli operatori.

Il conducente, un 57enne del posto, è rimasto ferito lievemente ed è stato soccorso e messo in salvo da alcuni colleghi di lavoro. Chiusi i negozi della zona ed evacuate diverse case.

