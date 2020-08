Che fine hanno fatto Viviana Parisi e il figlio Gioele? La dj e vocalist di origine torinese, 43 anni, che ormai viveva in Sicilia da tempo, è scomparsa lunedì mattina con il suo bambino di 4 anni sull’autostrada Messina-Palermo. L’auto di Viviana è stata ritrovata, con i segni di un piccolo incidente: la Opel Corsa era in autostrada nel territorio di Caronia, provincia di Messina. La donna avrebbe scavalcato il guard rail con il bimbo facendo perdere le sue tracce.

La scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e la storia della Piramide della Luce

Perché si trovava lì? Suo marito Daniele Mondello non se lo sa spiegare, come riporta La Stampa: «Dovevano andare a fare una commissione qui vicino, non ho capito perché fossero lì». «Lì», sta per quel tratto di autostrada, che dista più di 100 km da Venetico, il paese dove Viviana e il marito abitano da una decina di anni. Strano, molto strano. Mamma e figlio dovevano andare in un centro commerciale a Milazzo: 15 km appena da casa. Perché, allora, la Opel della donna era lì? Che cosa le ha fatto cambiare idea? Aveva un appuntamento con qualcuno?

La cognata di Viviana ha spiegato che durante il lockdown la donna aveva sofferto di un forte stress per il timore che lei o il suo bambino si potessero ammalare. Ma ora era tranquilla. Mariella Mondello però, come spiegato sul Corriere della Sera, ha ricordato un particolare che potrebbe spiegare perché Viviana non era dove doveva essere:

«È una bravissima mamma, molto presente», dice la cognata Mariella Mondello. Che racconta di un periodo disofferenza di Viviana, durante i giorni del lockdown, che ne aveva messo a dura prova i nervi. Ma ora stava meglio e il giorno in cui è sparita non era emerso alcun segnale di stranezza, assicura Mariella. A cui nel pomeriggio di ieri è tornato in mente un episodio: «Mi aveva chiesto qualche settimana fa se sapevo come si arriva alla Piramide della luce,che si trova non lontano dalla zona in cui sono scomparsi». Si tratta di una grande installazione, la «Piramide al 38º parallelo», realizzata nell’ambito del museo en plein air Fiumara d’arte, a Motta d’Affermo. Un’informazione che ovviamente è stata resa nota a chi sta cercando la donna e il suo bambino.

Viviana ha lasciato in auto il suo telefonino. Ora verrà analizzato per capire con chi ha parlato prima della scomparsa, e se l’aveva pianificata.

Leggi anche: Il professor Galli contro Salvini a Genova che bacia un bambino senza mascherina