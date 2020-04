Il video che accusa la famiglia di Renzi di violare la quarantena (è una bufala)

In questo video pubblicato su Facebook si vede la casa della famiglia di Matteo Renzi, accusata di violare la quarantena insieme agli amici: “Ora ti faccio vedere la casa del tuo amico”, dice la voce che ha registrato il filmato, “quella è la casa di Renzi, c’è il campo da calcio, giocano a pallavolo e sono vicini a casa mia. Son di fronte, ecco la casa. E poi questi sono i fari: lo vedi quel palo con il faro che mi dà noia, mi rompe…”. A girare il video è evidentemente un vicino di casa che si è piazzato lì e ha raccontato che ci sono gli amici che vanno a trovare Renzi, ma nel video sono riconoscibili i figli del senatore di Italia Viva e nessun altro. Renzi ha pubblicato una risposta su Facebook:

Continua la violenza diffamatoria contro di me e contro la mia famiglia. Da qualche ora gira un video in cui si sostiene che i miei figli violino la quarantena e che ci siano degli amici prelevati dalla scorta a casa loro e portati tutti i giorni qui per divertirsi. FOLLIA TOTALE! Il video è pieno di assurdità costruite ad arte violando non solo la privacy ma soprattutto il codice penale. Chi ha visto quel video sa che non sono gli amici di mio figlio ma siamo noi cinque, babbo mamma e figli. Una famiglia che ha la fortuna di avere un giardino e che sta insieme in giardino. Riprendere l’interno della proprietà altrui, in presenza di minori, raccontando il falso: ci diranno anche stavolta che è questione di trasparenza? O finalmente qualcuno inizierà a pagare per l’odio che diffonde?

Ci sono migliaia di morti e mi dispiace dover fare un post su questi temi, così piccoli rispetto alla tragedia di queste ore. Ma è bene essere chiari: chi mi vuole attaccare, mi attacchi per le mie idee. Diffondere falsità per attaccare i miei figli non è solo illecito ma è anche meschino. Ho pagato un prezzo altissimo per le fakenews. Ma proprio per questo non accetterò che adesso provino a mettere in mezzo i miei figli. Chiederemo i danni in ogni sede, civile e penale.

Renzi ha anche reso pubblico un messaggio audio sulla vicenda: «Non c’è nessuna macchina della scorta che va a prendere qualcuno…. c’è un vicino di casa, che sarà denunciato in sede civile e penale, che non soltanto viola ogni tipo di regola registrando un video in casa altrui, con minorenni. Ma poi dice il falso quando parla di cinque persone amiche di Renzi… I due presunti amici siamo io e Agnese, babbo e mamma». E adesso, in questa serie di didascalie, possiamo persino ammirare i protagonisti della partita: