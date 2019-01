L’esplosione all’università di Lione

Un’esplosione ha funestato l’edificio in cui si trova la Biblioteca Scientifica dell’Università di Lione. Le prime informazioni sulla vicenda parlano di un’esplosione accidentale provocata sul tetto della biblioteca, dove si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. L’esplosione è stata immortalata in alcuni video pubblicati su Twitter.

Secondo BFMTV il fuoco sarebbe stato generato dal lavoro di impermeabilizzazione del tetto in corso, mentre le esplosioni sarebbero conseguenza della combustione di diverse bombole di gas immagazzinate sul terrazzo dell’edificio. Per ora si parla di una persona leggermente ferita come primo bilancio dell’incidente. Non si tratta di terrorismo. L’incendio è divampato sulla terrazza di una biblioteca nel campus. Chi si trovava nell’edificio è stato fatto evacuare.

L’Università ha chiesto a tutti di stare almeno a cento metri dalla zona dell’incidente. L’incendio sarebbe stato nel frattempo circoscritto, anche se i vigili dicono che ci vorrà l’intera giornata per spegnerlo.