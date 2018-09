La determina che doveva riportare il viadotto della Magliana alla normalità non c’è e nonostante gli annunci stamattina la situazione in loco è ancora uguale a quella dell’inizio della sperimentazione. A differenza di quanto comunicato dal Comune di Roma ai media il 29 agosto scorso, l’amministrazione non ha ancora predisposto la rimozione dei new jersey che doveva cominciare “a breve”.

Il Comune “dimentica” di attuare la determina, il Viadotto della Magliana è ancora bloccato

Ma così non è stato, come segnalano gli utenti del gruppo “Diciamo no al restringimento del viadotto della Magliana” che oggi sono passati o stanno passando da quelle parti. «In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l’amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della Magliana e via Isacco Newton», scriveva il Comune il 29 agosto scorso.

E c’è anche chi si prende la briga di segnalare che il tempo di percorrenza si può stimare anche utilizzando i post su Faceboook…

Nelle scorse settimane anche il presidente del Municipio XI Mario Torelli del M5S aveva comunicato la sua contrarietà alla decisione, mentre la consigliera municipale Francesca Sappia aveva chiesto le dimissioni di Enrico Stefàno da presidente della Commissione Mobilità in Campidoglio e la rimozione del direttore Coluzzi. Stamattina è ancora tutto così.

EDIT: Astral infomobilità intanto comunica che c’è traffico molto congestionato sulla Roma-Fiumicino da via Commendatore Azelio Marsicola al viadotto della Magliana verso l’Eur.

EDIT2: fonti del municipio fanno sapere che la determina c’è ma non è stata notificata all’ente. In ogni caso il viadotto è ancora nella stessa situazione.