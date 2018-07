I 5 milioni di danni che il Comune di Roma deve pagare per UCI Cinema

La storia dell’ex UCI Cinema Marconi l’abbiamo raccontata qui nel dicembre scorso: dal 1990 l’immobile è di proprietà della Zeis, società del gruppo Salini, ma l’inizio della procedura che lo riguarda ha inizio addirittura nel 1986. È quello l’anno in cui il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone chiede un condono per cambiare la destinazione d’uso del compendio da magazzino a commerciale. Racconta oggi Repubblica Roma:

Il via libera del Comune arriva nel 1991. Un «ok» attorno a cui ruotano i dubbi degli uffici capitolini, per anni convinti che la sanatoria sia stata concessa sulla base di atti irregolari. (Durante la consiliatura di Marino ci fu una prima analisi del dossier, quando assessore all’urbanistica era Giovanni Caudo, ndr).

Le verifiche partono nel 2015, due anni dopo la richiesta da parte di Zeis di un permesso di costruire per demolire il complesso esistente e poi realizzare una serie di abitazioni. L’ufficio Condono riprende la sanatoria del 1991, la analizza per 134 giorni e poi ne conferma la bontà: «È stata rilasciata correttamente». Ma la via crucis non è ancora chiusa: l’amministrazione non si fida. Vuole vederci chiaro, una volta di più.