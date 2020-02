Tutta la storia dei russi e della cassa di soldi e diamanti dell’ex tesoriere della Lega

Ieri Il Fatto Quotidiano è tornato a raccontare la genesi della vicenda dell’ex tesoriere della Lega e le casse della Costa d’Avorio con milioni di euro in banconote da cento. Tutto parte da Francesco Belsito e da un messaggio che alcuni, forse cittadini russi, recapitano al giornale: “Vi dico un numero, 49. Venite a Mosca, loro hanno tutto, foto, video. Ho dei file, non sono tanti, però già dimostrano molto. Ci troviamo in un albergo, magari non al Metropol”. La storia che lambisce la Lega, raccontata in Sono le Venti di Peter Gomez, parte da due documenti:

Belsito, sostengono i mediatori dei russi, ha cercato di trasportarla dalla Costa d’Avorio all’Europa passando per Istanbul. Ma la cassa a giugno, poco prima della partenza, viene bloccata dai militari all’aero porto di Abidjan, i russi vengono fermati e devono pagare fior di soldi per uscire dal Paese. Il “tesoro”di Belsito,vero o presunto, sparisce nel nulla, loro perdono soldi e tempo: ecco perché vogliono rifarsi, vendendo la storia e i documenti.

Insomma, la vicenda parte da una vendetta, ma la versione di Belsito è diversa e comincia con un avvocato ivoriano che prometteva di dargli in gestione parte di un patrimonio da 200 milioni di dollari. “Sono stato io ad avere l’idea di un import-export di maschere dal Paese, in attesa di concretizzare gli altri affari”.

Poi c’è la storia del video:

In possesso dei russi c’è però anche un video in cui lui stesso parla in modo concitato dell’uscita di una cassa da Abidjan. In sottofondo si sente la voce di Renzo Bossi. È stato lui a occuparsi di trovare l’impresa di trasporto. “Ho chiesto vari preventivi –conferma l’ex Trota –Ma quella cassa non l’ho mai vista. Ora ho paura”, dirà alla vista del baule colmo di denaro. Secondo gli ex compagni di partito e di processo Belsito e Bossi, l’aereo cargo non è mai arrivato ad Abidjan per prelevare le casse.

Ma i due si sono trovati con i russi a Istanbul a luglio, un mese dopo il presunto fermo della merce, per dare chiarimenti sull’affare sfumato. “Ero lì per un altro affare”, dicono in coro i due italiani. “Macché, erano lì per il casino successo ad Abidjan”, replicano i russi da Mosca.