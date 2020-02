Renzo Bossi, i 49 milioni della Lega e l’accusa di presunti traffici con l’Africa

Renzo Bossi oggi a colloquio con Libero racconta una storia molto strana che riguarda la Lega, il Fatto Quotidiano e una serie di presunti traffici con l’Africa. Nella storia si intrecciano l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e uno spedizioniere russo:

Cosa è successo? «Mi sono trovato due giornalisti del Fatto sotto casa. Mi hanno detto che avevano delle carte su di me, ma non hanno nulla, parlavano per farmi cadere in contraddizione».

«Si sono inventati una storia e vogliono farmela scoppiare in faccia, ma io ho la coscienza a posto, non ho fatto nulla e ho deciso di giocare d’anticipo. Ci ho impiegato otto anni per difendermi dall’accusa di appropriazione indebita di 150mila euro di rimborsi elettorali della Lega e ora che ce l’ho fatta voglio stare tranquillo, anche perché per provare che sono innocente ho speso 60mila euro in avvocati».

Cosa le chiese in particolare?

«Successivamente a questo incontro Belsito mi contattò varie volte per presentarmi diversi imprenditori e per sottopormi dei prodotti per l’export, dal parmigiano reggiano in Italia al rame dal Congo. Poi mi chiese se fosse possibile fargli avere un preventivo per trasportare della merce per un museo della Costa d’Avorio in Turchia e mi mostrò tutta la documentazione timbrata e vidimata dalle autorità locali, sulla base della quale io gli presentai vari preventivi. Si trattava di maschere africane e alla fine si optò per uno spedizioniere russo».

Un traffico curioso quello di opere d’arte dalla Costa d’Avorio in Turchia, per di più via Russia, non trova?

«Dei traffici di Belsito non so nulla. Quanto alla Russia, io ho delle conoscenze laggiù perché sto cercando di espandere i miei affari e mi sono limitato a metterlo in contatto con chi poteva curare la sua spedizione».