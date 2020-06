Travaglio e Fontana che sui camici della Regione Lombardia fa come Scajola

Marco Travaglio sul Fatto di oggi torna sulla storia dei camici della Regione Lombardia e della ditta della moglie e del cognato, notando che secondo la stessa ricostruzione del presidente della Regione Attilio Fontana si nota che l’acquisto è diventato una donazione il 22 maggio, ovvero due giorni dopo che Report si è presentato a chiederne conto alla Dama e al Pirellone. In tutto ciò il governatore non si è accorto di nulla, come il ben noto Scajola:

Quindi Fontana sa che l’azienda di cognato e moglie può fornire la merce, allora introvabile, e si è offerta di procurarla alla Regione (e meno male, perché alui non è venuto in mente di chiederla). Ma non raccomanda al cognato, alla moglie e all’agenzia regionale di fare tutto gratis, per non finire in conflitto d’interessi. Anzi, l’agenzia regionale concorda con gli uomini di suo cognato (che in pieno lockdown in azienda non c’è e chissà dov’è) fatture per mezzo milione. E Fontana non ne sa niente, né come presidente della Regione né come marito né come cognato: Scajola gli fa un baffo.

Non sa neppure che sta nascendo un clamoroso equivoco, perché la ditta di famiglia della sua signora vuol fare una mega-donazione alla sua Regione e quelli di Aria hanno capito di doverla pagare. In compenso sa che Armani vuole donare un milione di camici e lo ringrazia in varie conferenze stampa. Ma del gentile omaggio di Dama non dicono nulla né lui (che sostiene di non averlo saputo, almeno fino a ieri pomeriggio), né la società dei suoi parenti che, titolare del marchio di moda PauleShark, sarebbe interessata a far conoscere il suo beau gente gratuito.