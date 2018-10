Le balle di Toninelli su TAV e Francia

Ieri sono uscite le anticipazioni del libro di Bruno Vespa e abbiamo scoperto che la strada con la Francia per non fare la TAV è in discesa. Parola del concentratissimo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: «Ci metteremo d’accordo con la Francia per non farla. Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali». Paolo Griseri su Repubblica oggi spiega che non è vero niente:

L’ultima comunicazione che arriva dalla Francia è quella del capo di gabinetto della ministra dei trasporti francese, Elisabeth Borne, il 2 ottobre scorso. É una risposta alla richiesta di Toninelli di avere un po’ di tempo prima di far partire la nuova fase di appalti per la Torino-Lione. Dilazione che Parigi concede ma a precise condizioni: «La posizione del governo francese per quanto riguarda la sezione transfrontaliera della Torino-Lione – si legge nella mail proveniente da Parigi – rimane quella concordata con il governo italiano in occasione del vertice di Lione del 27 settembre 2017». In quella occasione Macron aveva «escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali», come ha sostenuto ieri Toninelli? Non parrebbe. Ecco che cosa disse quel giorno il presidente francese nel suo discorso: «Siamo completamente impegnati affinché la sezione transfrontaliera di questa linea, sia portata a compimento. Degli impegni sono stati assunti, dei finanziamenti comunitari sono stati decisi, quindi dobbiamo essere chiari sul tunnel di base: il nostro impegno è quello di rispettare impegni e finanziamenti. Non possiamo che rimpiangere che altri Paesi abbiano realizzato prima di noi i tunnel alpini».

Non solo: spiega Repubblica che nel concedere la dilazione nell’avvio dei nuovi appalti, la ministra di Parigi fa sapere (anzi, faceva sapere il 2 ottobre) che «la Francia non ha obiezioni sulla dilazione in modo da tenere conto dei tempi necessari alla pubblicazione dello studio costi/benefici». A patto che «sia garantito che la durata di questo rinvio non abbia conseguenze sull’erogazione dei finanziamenti europei, oggetto di una convenzione con l’Unione europea e vincolanti per le varie parti».