Il Messaggero racconta oggi come funziona il business dei test COVID falsi a 36 euro in Bangladesh, che a quanto pare vengono venduti anche nelle copisterie:

Nella capitale Dacca, stando alla stampa locale, bastano infatti tra i 3.500 e i 5.000 taka (36-52 euro) per acquistare un’attestazione sanitaria fasulla. Un documento che non ha validità al di fuori dei confini bengalesi ma che viene richiesto a chiunque debba imbarcarsi a bordo di un aereo per raggiungere l’Europa o l’Italia per abbattere le possibilità di nuovi contagi. I contraffattori sono molti e agiscono in modalità talmente tanto disparate che le autorità faticano a prevederne le mosse.

Qualche giorno fa ad esempio, all’esterno del General Hospital di Mugda, una delle strutture più all’avanguardia di Dacca, come al solito c’era una lunghissima coda di cittadini pronti a sottoporsi al tampone. Attorno a loro però ronzavano un paio di persone che, come scoperto in seguito dalla polizia, da giorni avvicinavano chi era in fila per proporgli un certificato falso al posto del test ufficiale. Quasi dei bagarini che, agganciato qualcuno, lo portavano in una copisteria a pochi passi dall’ingresso dell’ospedale.