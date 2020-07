Il tax credit sugli affitti commerciali

Da oggi, lunedì 13 luglio, scatta la possibilità per gli esercenti di negozi, alberghi, ristoranti di trasferire ai locatori il credito d’imposta maturato sui canoni di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull’importo dovuto. Si apre, infatti, il canale per la comunicazione telematica dell’opzione all’agenzia delle Entrate, anche se per ora l’invio è limitato al «fai-da-te». Poi, spiega oggi Il Sole 24 Ore, sarà la volta anche del tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e di quello per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Dpi) che hanno trovato le regole attuative delle Entrate venerdì scorso.

La cessione può riguardare il tax credit maturato sia in base al decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) sia in base all’articolo 28 del decreto Rilancio. Dato che per marzo le due agevolazioni si sovrappongono con regole però diverse, è opportuno verificare sempre per questo mese se chi è rimasto fuori dal bonus regolato da una delle disposizioni vi può rientrare grazie all’altra. I due tax credit per i canoni di marzo, però, non si possono cumulare. Ma l’entrata in vigore della conversione del decreto Rilando – se il testo al Senato non sarà modificato – consentirà a diversi soggetti oggi esclusi di accedere al bonus e di cederlo.

Anche le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a5 milioni di euro nel 2019 (per ora escluse dall’agevolazione)potranno usufruire – sempre quando sarà completata la conversione del Dl Rilancio – del credito d’imposta anche se ridotto al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili (invece del 60%) e al lo% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile (invece del 30%). In sostanza, i dettaglianti avranno un doppio regime di accesso al credito d’imposta Per chi ha ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il tax credit locazioni resterà invariato, mentre coloro che hanno ricavi 2019 eccedenti tale soglia bonus locazioni viene ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria.