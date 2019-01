Quanti stranieri prenderanno il reddito di cittadinanza

“Sarà per soli italiani”, anzi no: “L’obiettivo è darlo agli italiani e ai lungo soggiornanti che abbiano dato un grande contributo al nostro Paese”. Ieri Luigi Di Maio si è prodotto in un’altra di quelle acrobazie verbali che lo hanno reso famoso tra gli elettori di tutta Italia inventando la categoria dei “lungo soggiornanti” (per non usare la parola “straniero” e smentirsi) e persino una classifica di merito su parametri che speriamo non vengano scelti dalla Casaleggio Associati. La realtà è che a differenza di quello che il viceministro ha sempre affermato mentendo e sapendo di mentire, il reddito di cittadinanza andrà anche agli stranieri. In base a quanto stimato in una prima bozza di relazione tecnica al decreto, le famiglie straniere potenziali beneficiarie del reddito stellato – quelle cioè con Isee fino a 9.360 euro e reddito familiare tra 6 e 12 mila euro – sarebbero 259 mila. Spiega Repubblica:

Nessuna banca dati è in grado di dire però – e la relazione lo specifica – quante tra queste sono soggiornanti di lungo periodo e residenti da almeno 5 anni in Italia (o 10 se dovesse passare la modifica). Ecco dunque che i tecnici di Di Maio stimano un 24% (su 259 mila) di famiglie prive dei requisiti di residenza e soggiorno, tagliandone fuori 62 mila. E riducendo così la spesa di cittadinanza a loro destinata. Da quasi un miliardo e 600 milioni si scende di 380 milioni – e dunque a circa 1 miliardo e 200 milioni – per le restanti 197 mila. Quasi il 15% dello stanziamento totale annuo (a regime) per il reddito di cittadinanza, circa 8 miliardi. Non poco

Secondo le ultime voci, il MoVimento 5 Stelle vuole alzare l’asticella da cinque a dieci anni di permanenza in Italia, quando però avrebbero anche i requisiti per avere la cittadinanza. In caso di modifiche “rischiose”, un giudice, a Roma o a Berlino, cancellerà le norme razziste.