Cisono 86.000 persone in lista per essere assunti nella Pubblica Amministrazione: hanno fatto il concorso, hanno passato le selezioni, ma con un punteggio non adatto a entrare subito a far parte dei vincitori. In questi anni molti di loro hanno trovato un’altra sistemazione, ma secondo i calcoli del comitato XXVII ottobre (nato a suo tempo proprio per affrontare le problematiche delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici) sarebbero senza lavoro ancora circa 40.000 aspiranti travet. Per loro è in arrivo un decreto legge ad hoc.

Statali, in arrivo il decreto legge “salva-idonei”

Il Messaggero racconta oggi che è in arrivo un provvedimento per prorogare la validità delle graduatorie che l’ultima legge di bilancio faceva slittare a domani:

Martedì scorso, una delegazione del comitato guidata dal presidente Alessio Mercanti ha avuto un incontro di circa un’ora con la ministra Dadone. «Ci ha confermato la volontà di prorogare le graduatorie in scadenza il 30 settembre. Ci ha anche detto che stanno valutando i tempi e lo strumento legislativo adatto» racconta Mercanti. Non è escluso un intervento post-termine. «L’importante – continua Mercanti- che la proroga arrivi». Tra l’altro a breve si potrebbero ritrovare nella stessa situazione anche altri “idonei”.

La legge di Bilancio 2019, infatti, oltre a decretare la decadenza degli elenchi 2010-2014 il 30 settembre (domani), ha stabilito anche che le graduatorie del 2015 resteranno in piedi sino al 31 marzo del prossimo anno, quelle del 2016 fino al 30 settembre del 2020. Il “fine vita” poi toccherà le graduatorie approvate nel 2017, mentre i concorsi del 2018 potranno essere validi al massimo per 4 anni (2022) e quelli a partire dal 2019 non oltre tre anni.

