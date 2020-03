Lavoratori stagionali: gli esodati del contagio

Roberto Rotunno sul Fatto Quotidiano oggi racconta gli esodati del contagio, ovvero i lavoratori stagionali che sono i primi a subire gli effetti dell’emergenza Coronavirus.

Proprio loro rischiano di essere gli “esodati” di questa emergenza sanitaria: pagheranno più di tutti e, almeno per il momento, non potranno aggrapparsi a nessuna misura messa in campo dal governo per limitare i danni economici. Con le strutture vuote, le cancellazioni che arrivano quotidianamente nelle reception, eventi e spettacoli bloccati, i titolari stanno tagliando come possono gli organici. Quelli delle località invernali stanno chiudendo in anticipo la stagione; quelli che operano nelle mete estive stanno rimandando la partenza. E se questi lavoratori non vengono nemmeno assunti, non c’è cassa integrazione che possa proteggerli.

Il risultato è che oltre 200 mila persone, abituate ogni anno a essere chiamate nelle zone turistiche, non sanno che cosa succederà. È una categoria già precaria di suo: i più “fortunati” lavorano per otto mesi, quindi possono coprire il periodo di stop con quattro mesi di sussidio di disoccupazione (la Naspi, come prevista dal Jobs Act, dura la metà dei mesi di servizio). Ma la fetta più grossa è impegnata solo sei mesi, quindi può contare sull’ombrello solo per tre mesi e gli altri tre restano scoperti.