Lo spread in calo da quando non c’è più Salvini

Lo spread crolla da quando i mercati si sono accorti che Matteo Salvini andrà a casa. Rispetto ai massimi dall’inizio della crisi politica il differenziale con il Bund tedesco è calato di 56 punti ma soprattutto, dopo la fiammata degli inizi di agosto, conseguenza dell’annuncio della mozione della sfiducia della Lega, ieri ha raggiunto un punto che non si vedeva da mesi: 184. Spiega oggi Il Sole 24 Ore

L’impatto delle aspettative crescenti degli investitori sull’eventuale formazione di un governo fra Pd e M5s è risultato ancora più evidente sull’obbligazionario, dove il rendimento del BTp decennale si è ridotto fino all’1,14%, livelli che non si vedevano dall’autunno 2016 e a soli 10 centesimi dal minimo storico allora toccato. In un sol colpo lo spread con il Bund si è ridotto di un quarto rispetto ai 240 punti base raggiunti nel giorno dello «strappo» decretato dal vice-premier, Matteo Salvini, planando dunque di nuovo sui valori visti nel maggio 2018, poco prima la formazione del precedente esecutivo.

Domani l’emissione del BTp a 10 anni (ammontare massimo 4 miliardi) sarà accompagnata anche dalla riapertura del titolo a 5 anni (fino a 2,25 miliardi) e da un CcTeu (1 miliardo), a chiudere quindi una tre giorni di aste che è partita ieri con il CTz collocato per due miliardi a un rendimento in calo di 3 centesimi fino a un soffio dallo zero (0,008%) e prosegue oggi con 6 miliardi di BoT a 6 mesi: calendario decisamente denso per il Tesoro, al ritorno dalle «vacanze» estive. L’autodefenestrazione di Salvini ci fa guadagnare. Poi dite che non è un patriota!

