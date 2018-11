Spread, BTP e risparmio postale: che succede?

Il risparmio postale dorme sonni piuttosto tranquilli. I 320 miliardi di euro di risparmi depositati da circa 26 milioni di italiani su libretti e buoni fruttiferi, interamente garantiti dallo Stato, spiega Andrea Greco su Repubblica oggi, non sta subendo effetti negativi dalla corsa dello spread e anzi, c’è qualche vantaggio:

Chi investe 100 euro in buoni o libretti delle Poste italiane può riavere indietro a richiesta il suo capitale: a meno di un drammatico e a oggi scongiurato default sovrano. Dal mese di settembre, anzi, i tassi di interesse riconosciuti ai sottoscrittori sui vari prodotti della raccolta postale sono stati ritoccati al rialzo di circa 50 punti base, per renderli più attraenti e avvicinarli proprio alla cedola del Btp 10 anni, frattanto salito al 3,4%.

Poiché anche in finanza nulla si crea e nulla si distrugge (ma tutto si trasforma), il calo dei Btp si riflette, in questo caso in negativo, sul maggior costo di raccolta e sul minor patrimonio proprio della Cdp: dove il Tesoro è in maggioranza ma affiancato dalle Fondazioni, che con il 15% delle quote giovano a tenere questi aggregati fuori dalla contabilità pubblica.

Scorrendo il bilancio Cdp del 2017 si nota che soltanto 40 miliardi di euro sono investiti in titoli di Stato domestici, e di questi solo 11 miliardi sono contabilizzati come “disponibili per la vendita”, quindi sottoposti alla valutazione a prezzi di mercato. L’erosione di questa posta, pertanto, sarebbe di circa 1,43 miliardi di euro, con analoga riduzione del patrimonio della Cassa, che era di 35 miliardi a fine giugno.