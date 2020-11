Gli spostamenti fuori regione per i parenti stretti a Natale sono a rischio

Quali saranno i divieti previsti nel DPCM Natale? Sembra ormai certo che gli spostamenti tra regioni, anche in zona gialla, saranno vietati e che il coprifuoco dalle 22 alle 6 ci sarà anche nella notte di Natale e di Capodanno. La deroga prevista per gli spostamenti fuori regioni dovuti ai ricongiungimenti familiari, spiega il Messaggero, è a rischio:

Per evitare le «migrazioni natalizie» da Nord al Centro-Sud, dall’estero all’Italia, e per scongiurare i «cenoni allargati», il governo hadecisodi adottarecon ilDpcmdi venerdì prossimo due misure. La prima: il divieto dal 19 dicembre (fino al 10 gennaio) di superare iconfini regionali, anche quando l’intero Paese sarà in zona gialla. La seconda: confermare il coprifuoco dalle 22 anche la notte di Natale e di Capodanno.Ma, visto «ilmalessere sociale e psicologico» che attraversa l’Italia, Conte – sostenuto da grillini e renziani – sta valutando appunto due deroghe: consentire di tornare nella propria Regione di residenza e permettere i ricongiungimenti tra «parenti di primo grado», essenzialmente perscongiurareun Natale in solitudine per gli anziani. Ebbene, se per la prima c’è già un sostanziale via libera: «Non possiamo impedire di tornare alla propria residenza, c’è un accordo di massima in questa direzione», spiega un ministro. Per i ricongiungimenti familiari è ancora battaglia nel governo, perciò questa deroga sarà in bilico fino alla stesuradefinitiva del Dpcm. «Il rischio è alto», dice un altro ministro, «se si consentisse di superare i confini regionali per far visita ai parenti diprimo grado, si creerebbe un buco nel quale si infilerebbero tutti. E le forze dell’ordine, chiamate a fare i controlli, si troverebbero in una situazione ingestibile».