Un uomo è stato raggiunto da tre colpi alla testa davanti all’asilo nido Mais e Girasole che si trova in via Castiglion Fibocchi in zona Magliana. Il fatto è accaduto in mattinata: l’uomo aveva appena lasciato la figlia a scuola quando, risalendo in macchina, è stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone con caschi integrali che hanno esploso i colpi e sono fuggiti. Tra i testimoni ci sono alcune maestre e i genitori dei bambini.

La sparatoria davanti all’asilo a Magliana

L’uomo colpito sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine: ha una trentina d’anni e alcuni precedenti. Sui gruppi di quartiere si racconta di molte volanti in zona e di un elicottero che si è sollevato in volo, forse per cercare di trovare gli uomini sullo scooter. Secondo l’agenzia di stampa ANSA l’agguato è andato in scena alle 8,50. L’automobile su cui si trovava la persona colpita dovrebbe essere una Toyota Yaris verde. In questo momento la strada è chiusa al traffico a causa dei rilievi delle forze dell’ordine.