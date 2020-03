Il sospetto di una regia per le rivolte dei detenuti

Le rivolte dei detenuti a Regina Coeli, Rebibbia e nelle altre carceri d’Italia è frutto di una regia ben precisa? Lo adombra oggi Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, mentre si fa la conta della tragedia di ieri: sette detenuti morti a Modena, la fuga di moltissimi altri, oltre trecento peri sindacati di polizia, da Foggia, celle distrutte e i familiari dei carcerati ad appoggiare le proteste dall’esterno.

L’escalation di disordini diffusi per due giorni potrebbe esser spiegata da un fenomeno di emulazione dovuto alle notizie che i detenuti hanno ascoltato in tv. Anche se alcuni “addetti ai lavori” sospettano che dietro possa esserci una regia comune, un passaparola da un carcere all’altro. “Penso che ci sia una via di mezzo – dice il garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma –. Da una parte c’è stato un problema di comunicazione: si parlava di restrizioni non contenute nel decreto.

Dall’altra certo è strano che due giorni fa le proteste siano avvenute quasi contemporaneamente. Ma io non ho ancora elementi per parlare di una regia comune”. Sarà un’eventuale indagine del Dap a stabilire sei disordini siano il risultato di un’azione coordinata. Intanto a Modena il bilancio della protesta è terribile: 7 detenuti sono morti per overdose di psicofarmaci o soffocamento, mentre quattro sono feriti in modo grave.