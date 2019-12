Salvini e la sana pizza patriottica che ha schifato anche i suoi fan

Mentre continuano a infuriare le polemiche leghiste per il MES e Salvini dimostra di non averne capito molto una nuova avventura appassiona il Capitano proprio là dove più forte batte il suo cuore. La crociata per il cibo italiano, a suo dire oltraggiato dal Nutri-Score europeo. Le cose non stanno così ma Matteo per difendere la nostra gastronomia è pronto davvero a tutto. Anche, pensate, a pubblicare la foto di una pizza ai quattro formaggi sulla sua pagina Facebook. Cose mai viste!

Ma se c’è una cosa su cui neanche un fan di Salvini è disposto a essere indulgente quella è proprio la pizza. E la sana pizza di Salvini è rimasta sul gozzo di tanti utenti. C’è chi ha da ridire sulla qualità della pizza, non certo di quelle napoletane. Anzi, sembra proprio una di quelle industriali. Ma sotto sotto c’è la solita diatriba tra la pizza col cornicione alto e quella bassa e sottile che fanno “al Nord” (ovvero quasi dovunque fuori Napoli).

C’è chi ha da ridire sulla ricetta (la pizza ai quattro formaggi è una pizza bianca e quindi va fatta senza pomodoro) mentre altri la paragonano ad una piadina. L’invito a Salvini e di andare a mangiarsi qualcosa di cui ci capisce come la polenta. Poverino, dopo la figuraccia sulle CACs del MES questa proprio non se l’aspettava. Anche perché c’è chi addirittura mette in dubbio che sia una pizza italiana, chi la paragona alla pizza dello spaccio della caserma (ma si sa che Salvini è un nostalgico di telefoni a gettoni, naja, flipper e probabilmente anche pizze gommose) e chi fa notare che tra tutte le pizze quella ai quattro formaggi è tutto fuori che sana.

Del resto non è la prima volta che Salvini fa sussultare i talebani della tradizione culinaria italiana. L’ex Ministro dell’Interno a dicembre scorso fece arrabbiare tutti gli emiliani con un post su Facebook dove annunciava di essere in procinto di gustarsi un bel piattone di tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia.

Ma fa tutta parte della strategia della comunicazione salviniana. Lui non mangia piatti raffinati da radical chic, mangia come i comuni mortali, si strafoga, le porzioni sono fantozziane, griglia la carne come se non ci fosse un domani. Si potrebbe quasi dire che Salvini vuole fare concorrenza all’ignoranza culinaria di Camionisti in trattoria dell’odiato Chef Rubio. Ma lui ha altri obiettivi: Salvini vuole incarnare l’italiano medio. E poco importa se qualcuno lo critica (niente kritike solo complimenti!!) sotto sotto tutti sappiamo che abbiamo mangiato pizze come questa o i famigerati tortelloni panna e prosciutto. Non lo diciamo, perché ci vergogniamo. Salvini ci mostra la via: lui non si vergogna, è fiero. E chissà, forse è come per gli elettori della Lega: quanti dicono apertamente di votare per il Carroccio e quanti invece lo fanno un po’ di nascosto per paura di essere giudicati dall’amico o dal parente professorone? In fondo anche all’epoca del berlusconismo più di successo era assai difficile trovare per strada qualcuno che ammettesse di votare per Berlusconi.

