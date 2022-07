“Sappiate invecchiare senza labbra a canotto e unghie finte”, il messaggio di Rosita Celentano

Un appello nel nome della body positivity, simile – seppur con modalità differenti – a quello lanciato nei giorni scorsi da Nancy Brilli sui social. A farlo è stata Rosita Celentano che ha deciso di pubblicare su Instagram una sua foto “al naturale”, senza neppure una linea di trucco o make-up a coprire i segni di quel tempo che passa con lo scorrere degli anni. Un invito all’accettazione di sé stessi e del naturale svolgersi degli eventi che, volenti o nolenti, colpisce ogni essere umano. Uomo o donna che sia.

Rosita Celentano invita tutti a vivere una vecchiaia dignitosa e radiosa

La conduttrice e attrice, 57 anni, ha deciso di condividere con i suoi follower una foto di lei senza trucco. E ha spiegato così questa scelta, con un appello a tutte le donne (ma l’invito può essere esteso a tutti):

“Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa (come mi dice un caro amico). Saper invecchiare ci porta inevitabilmente a nutrire le cose giuste del nostro sentiero. Io amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido sù, ogni volta di più. E poi è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta, per te e per chi ti vive. Fatevi un regalo davvero importante, regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da extension (ridicole), da labbra a canotto. E così via”.

Il messaggio è piuttosto chiaro. Il tempo passa per tutte e per tutti e occorre accettare la classica dinamica del ciclo della vita. I segni di questo tempo che scorre inevitabile possono essere celati. Ma non ha senso provare a mettere una barriera (solo nella percezione esterna) fatta di interventi chirurgici per tentare di nascondere quelle presunte imperfezioni che, inevitabilmente, si palesano sul corpo e sul volto.