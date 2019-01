Perché Roma è bloccata

Repubblica Roma in un articolo a firma di Daniele Autieri fornisce un ottimo riepilogo del motivi dell’attuale degrado di Roma, piena di immondizia e in procinto di cadere a pezzi per un semplice motivo: l’amministrazione Raggi non è in grado di mettere a gara e fare i bandi per i servizi necessari:

L’esempio più significativo di questa inefficienza è il bando rimozioni, quello dedicato alle auto in doppia fila, che nel novembre scorso è stato annullato dal Tar per la sesta volta perché – secondo il tribunale – conteneva vizi formali o addirittura violava i principi di concorrenza nei contratti pubblici. La mancata gestione delle strade e il loro conseguente degrado è uno dei nervi scoperti di questa amministrazione, ma anche il verde pubblico si è conquistato un posto d’onore nel grande libro dei sogni mai realizzati. Una ricerca di Confartigianato imprese, commissionato allo studio legale AdLaw, ha denunciato che sono bloccati 7 milioni di euro già stanziati per la difficoltà a formare le commissioni aggiudicatrici che dovrebbero selezionare i vincitori delle gare. Il grosso del valore economico spetta al bando per la manutenzione degli alberi (4 milioni di euro), che continuano a cadere mettendo a rischio la vita dei cittadini, e che è stato pubblicato nell’aprile del 2017, insieme alla manutenzione del verde orizzontale (3,2 milioni). Uno stallo che ha obbligato il Comune a lanciare 42 mini-gare (35 delle quali assegnate) per porre un freno all’emergenza e garantire almeno la gestione ordinaria del verde, soprattutto vicino alle scuole.

La propaganda del MoVimento 5 Stelle – unica forza politica nel mondo – a Roma festeggia e annuncia con giubilo ogni volta che riesce a concludere una gara o mandare a buon fine un appalto: questo accade perché nessuno dei grillini mette mai la faccia per spiegare come mai invece nel frattempo altri dieci bandi sono andati a ramengo. Significativa è la storia dell’annullamento del bando rimozioni, che favorisce di fatto la doppia fila in città visto che non ci sono mezzi per portare via le macchine parcheggiate: ogni volta che il TAR o il Comune stesso annullano una gara, sui social grillini parte la propaganda che ricorda che il servizio urgente delle rimozioni è garantito e ogni tanto lavora pure. La raffinata strategia comunicativa (LOL) serve a evitare di far sapere ai cittadini che un tribunale si è messo a ridere e ha cestinato i bandi necessari.