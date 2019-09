Il rogo in via Cardinal Capranica a Roma

Un rogo si è sviluppato a ridosso del complesso situato in via Cardinal Capranica, un ex edificio scolastico occupato per anni e sgomberato a metà luglio scorso. Il gruppo di cittadinanza attiva Openmunicipio XIV sta postando sui social le immagini delle fiamme e la densa colonna di fumo che si levano dallo stabile. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona ed è ben visibile in quel quadrante della Capitale. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale. L’incendio sembra abbia interessato materiali di risulta. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Le fiamme hanno interessato la parte esterna, precisamente il lato destro, dell’ex stabile occupato Don Calabria, zona Primavalle. Secondo una prima ipotesi il rogo sarebbe divampato da alcune sterpaglie che avrebbero accidentalmente preso fuoco, ma sulla dinamica precisa sono ancora in corso gli accertamenti delle Forze dell’ordine. Si nota, anche in lontananza, una densa nube di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale del XIV gruppo di Monte Mario. Lo stabile al momento del rogo risultava vuoto e dunque non ci sono feriti.

