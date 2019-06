Roberto Izzo: il carabiniere indagato per il caso Vannini

Roberto Izzo, luogotenente dei carabinieri, è finito nel registro degli indagati della procura di Civitavecchia per favoreggiamento e falsa testimonianza nell’omicidio di Marco Vannini. Izzo era comandante di stazione la sera della tragedia e a metterlo nei guai è l’amico Davide Vannicola, racconta oggi Il Messaggero:

In sostanza “Il Pioniere”, così è soprannominato nel suo paese Vannicola, ha raccontato che Izzo gli avrebbe rivelato che a sparare a Marco non sarebbe stato Antonio Ciontoli (sottoufficiale della Marina con un ruolo nei servizi segreti) ma il figlio Federico, presente in casa assieme alla madre, Maria Pezzillo, alla sua fidanzata, Viola Giorgini, e alla sorella nonché fidanzata della vittima, Martina. L’intera famiglia Ciontoli è stata condannata in secondo grado per omicidio colposo: il capofamiglia a 5 anni,la moglie e i figli a 3 (in primo grado per l’ex 007 era stata chiesta la pena di 14 anni per omicidio volontario).

Vannicola, dopo aver riferito questa sua versione in tv a “Le Iene”, l’ha anche confermata, come persona informata sui fatti, al procuratore capo di Civitavecchia, Andrea Vardaro, e al pm, titolare del fascicolo, Roberto Savelli. Il commerciante ha anche aggiunto che Izzo avrebbe detto ad Antonio Ciontoli, in quelle fasi concitate e cioè dopo lo sparo, di prendersi lui la colpa di tutto per coprire il figlio.