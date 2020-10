Quando è obbligatoria la mascherina in auto

L’obbligo della mascherina deciso ieri sancisce che c’è l’«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispettoapersone non conviventi». Quando va messa in auto?

L’obbligo della mascherina deciso ieri sancisce che c’è l’«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispettoapersone non conviventi». Il dispositivo va tenuto sempre a portata di mano: se si cammina in una zona isolata non è necessario metterla, mentre se si incrociano altre persone sì. Sono esentati i bambini sotto i 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità». In casa la mascherina è raccomandata se ci sono persone non conviventi mentre è obbligatoria nei luoghi chiusi anche non aperti al pubblico come uffici, a meno che non sia in stanza da soli, e fabbriche. Per locali, bar e ristoranti sono confermate le regole già in uso. E va indossata anche in auto in alcuni casi, come spiega il Corriere: