Il negoziato è complicato perché non c’è solo da tenere conto di quanto ripartito dai nuovi strumenti anticrisi, il fondo da 560 miliardi di cui 310 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti a tassi bassi e rimborsabili nel lungo periodo

Quando arrivano i soldi del Recovery Fund? Ci sarà un primo Consiglio il 18-19 giugno ma già a luglio è prevista un’altra riunione dei capi di Stato e di governo, mentre la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen immagina una chiusura per la fine dell’anno. Il Messaggero spiega oggi che è difficile che basti un mese o poco più per avviare la più grande operazione finanziaria che la Commissione abbia mai lanciato per conto della Ue.

Certo non sarà tutto in un colpo, tuttavia i mercati vanno ben preparati. Ma ci sono anche evidenti implicazioni politiche: sale di intensità il grado di condivisione dei rischi economici e salirà anche quello del coordinamento delle politiche nazionali, cosa che può suonare indigesta a qualcuno. Indica una fonte olandese: «I negoziati richiedono tempo». Tuttavia se tutto andrà liscio è possibile che negli ultimi mesi dell’anno i primi «assegni» possano essere staccati. Potrebbe essere più rapida l’anticipazione delle risorse da usare quest’anno attraverso il bilancio Ue 2020, 11,5 miliardi, anche se non è granché. Può muoversi celermente

la Banca europea degli investimenti con lo strumento per facilitare la partecipazione privata a imprese sane in crisi di liquidità specie nei paesi a corto di fondi per aiuti pubblici perché troppo indebitati (Italia in primo luogo).

