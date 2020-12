Il numero di contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.720 contagi e 528 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus oggi: bollettino della Protezione Civile per l’8 dicembre

La distribuzione dei nuovi positivi regione per regione: in Puglia oggi sono stati registrati 915 casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota riclassificati ed attribuiti. 23 i decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Nel Lazio su quasi 17 mila tamponi (+1.019) si registrano 1.501 casi positivi (+129), 33 i decessi (-13) e +973 i guariti. Calano i ricoveri, le terapie intensive, i decessi e Roma città rimane al di sotto dei 900 casi. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 293 nuovi casi. I nuovi positivi sono stati individuati 47 in provincia di Macerata, 62 in provincia di Ancona, 89 in quella di Pesaro-Urbino, 16 nel Fermano, 68 nel Piceno e 11 da fuori regione. In Veneto nelle ultime 24 il bollettino della Regione 3.145 nuovi casi. I casi attualmente positivi sono 79.748. I deceduti rispetto a ieri sono 113 in più. Il dato complessivo è di 4.374 morti da inizio pandemia. Sono 61 i nuovi positivi al Covid in Basilicata, nelle ultime 24 ore, dall’analisi di 1034 tamponi. Lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che e’ deceduta una persona residente a Matera. In un giorno sono guariti 103 pazienti (in totale sono ora 2.509). I lucani attualmente positivi sono 6.166 e di questi 6.030 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 178. I ricoverati scendono a 136: solo 15 pero’ sono in terapia intensiva (sei a Potenza e nove a Matera. In Alto Adige il numero dei decessi giornalieri torna ad essere in doppia cifra. Nella giornata di ieri sono morte 11 persone a seguito del Covid-19 o per complicanze ad esso collegato. I decessi complessivi dall’inizio della pandemia sono 594. In calo le nuove persone contagiate dal coronavirus, 163. In calo i ricoveri negli ospedali. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti sono 237 (il dato di ieri era 254), 30 quelli che necessitano della terapia intensiva (ieri erano 33) e 146 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. Netto incremento delle persone in isolamento domiciliare che da 5.400 di ieri, oggi sono 7.166. Le persone guarite totali sono 14.078, 102 in piu’ rispetto al dato di ieri.

Scendono oggi in maniera significativa i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 376, 19 in meno di ieri, 57 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Si registrano comunque – riporta il sito della Regione – altri nove morti, 477. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 135, 25.344 totali, e 370 guariti, 19.121. Gli attualmente positivi al Covid scendono a 5.746, 244 in meno di ieri. Sono stati analizzati 4.005 tamponi, 442.893, con un tasso di positività del 3,37 per cento, in netta controtendenza rispetto al 17,2% di ieri. Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta si sono registrati 18 nuovi casi positivi e 4 decessi per Covid. Scende ancora il numero dei casi positivi attuali che si attestano a 870, di questi 96 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva e 765 in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia in Valle d’Aosta e’ di 339. I guariti sono in tutto 5.557. In Toscana sono 109.418 i casi di positivita’ al Coronavirus, 428 in piu’ rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in piu’ rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 80.461 (73,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in piu’ rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Sono invece 2.730 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% e’ risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.001 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Purtroppo, oggi si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un’eta’ media di 82,7 anni.