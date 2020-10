Il ponte a Romagnano Sesia che crolla due ore dopo la riapertura

Il ponte spaccatosi in due nel primo pomeriggio di ieri a Romagnano Sesia tra le province di Novara e Vercelli era aperto al momento del crollo. «Lo riapriamo» hanno annunciato dopo aver valutato con gli esperti che la situazione meteo era in miglioramento. Alle 13.45, a ponte appena aperto, è venuta giù una campata intera

Il ponte spaccatosi in due nel primo pomeriggio di ieri a Romagnano Sesia tra le province di Novara e Vercelli era aperto al momento del crollo. Lo conferma il sindaco di Romagnano, Alessandro Carini. “Avevamo chiuso durante la notte per motivi di precauzione. Poi ieri mattina, dopo esserci confrontati con altri amministratori, a cominciare dal sindaco di Gattinara Daniele Baglione, oltre che con il consorzio irriguo Est Sesia, abbiamo deciso di riaprire”. Il passaggio è stato riaperto intorno alle 12,30 e poco dopo, il collasso. Il ponte tra Romagnano e Gattinara è uno degli snodi fondamentali della viabilità tra le province di Novara e Vercelli. Costruito alla fine degli anni ’60 nello stesso punto dove un altro viadotto era crollato in precedenza, è stato oggetto in tempi più recenti di un lungo lavoro di ristrutturazione concluso nel 2009. Il cantiere però era rimasto aperto fino al 2018 per divergenze tecniche sui passaggi pedonali e sulle recinzioni esterne. Il Corriere riporta il racconto del sindaco: