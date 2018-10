Podere al Popolo: perché il governo vuole regalare la terra a chi fa tre figli

Nella bozza del disegno di legge di Bilancio che il governo dovrebbe presentare oggi in Parlamento c’è una norma che prevede, al fine di incoraggiare l’aumento della popolazione in particolare nelle zone rurali, la concessione gratuita di terreni agricoli demaniali per almeno 20 anni alle famiglie «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021». Previsti anche mutui fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino casa vicino ai terreni. L’idea nasce – ovviamente – da una proposta della Lega. Tecnicamente si tratterà di una concessione gratuita per almeno 20 anni. E riguarderà i «nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021». Il terreno quindi andrà a chi è residente in Italia da almeno 10 anni. Escluderle del tutto gli stranieri sarebbe incostituzionale, come per il reddito di cittadinanza.

Ma perché il governo vuole regalare la terra a chi fa tre figli? Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera spiega che l’offerta in realtà non è poi così tanto generosa. Nella maggior parte dei casi i terreni agricoli pubblici rappresentano il fondo di magazzino, i pezzi meno pregiati difficili da piazzare. L’Agenzia del Demanio, con il progetto Terre vive che metteva in vendita o in affitto diversi appezzamenti, ha già dato via i lotti più pregiati. Terreni che in molti casi sono stati acquistati da chi già possedeva le aree confinanti e così ha potuto ampliare la sua azienda agricola. Quelli che restano sono i terreni meno interessanti. A volte rappresentano addirittura un costo per i Comuni proprietari che ne devono curare la manutenzione. Insomma, il governo sta regalando roba che nessuno vuole, o che nessuno vuole pagare. In altri paesi si fanno sconti sulle tasse a chi fa figli. Qui in Italia il governo tenta di fregarlo.

