Peste suina: la carne illegale dalla Cina all’Italia

Dieci tonnellate di carne suina, per l’esattezza 9.420 chili sono stati sequestrati ieri mattina alla periferia di Padova dalla Guardia di Finanza su un tir appena arrivato dall’Olanda. Da lì la carne sarebbe stata distribuita ai ristoranti etnici del Nord Italia a un prezzo particolarmente basso nell’imminenza del Capodanno cinese (si celebra questo weekend). Invece, è stata bruciata perché potenzialmente contaminata dalla peste suina africana, una malattia virale che non si trasmette alle persone, ma che colpisce suini e cinghiali. La Finanza, su coordinamento della Procura di Padova, ha provveduto a controllare anche la filiera dei ristoranti che abitualmente si riforniscono dalla ditta sequestrata ma i riscontri sono stati negativi: nessuna carne di maiale cinese, ma sono state trovate altre irregolarità ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il controllo della Finanza è scattato anche perché la ditta era già finita nei guai per commercio di materiale scadente in passato e per violazione dei sigilli, e sulla stessa pesano altre quattro precedenti denunce. Al sopralluogo dei Finanzieri si è scoperto, oltre alla carne illecitamente importata e ‘nascosta’, altri vegetali surgelati non correttamente conservati, sui quali è scattato ugualmente il sequestro. Tutti gli alimenti, carne e vegetali, venivano trasportati e stoccati con tempi lunghi o scambio di mezzi, interrompendo così la catena del freddo, facendo sgelare per poi risurgelare il cibo, stoccato a terra, tra polvere e sporcizia. Infine, alle dipendenze della ditta sono stati trovati tre lavoratori del Bangladesh completamente in ‘nero’.

