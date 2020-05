Perché non arriva la cassa integrazione in deroga

C’è una guerra nascosta tra Regioni e INPS dietro il mancato arrivo dei soldi della Cassa Integrazione in deroga. Spiega il Fatto Quotidiano che a oggi, secondo i dati diffusi dall’Inps, sono poco meno di 58 mila i beneficiari che hanno ricevuto il pagamento dell ’ammortizzatore sociale gestito dalle Regioni, ma pagato dall’Istituto presieduto da Pasquale Tridico. Le domande di Cig in deroga decretate dalle Regioni e inviate all’Inps sono 173.565, ma di queste solo 85.046 sono state autorizzate e 29.600 sono quelle pagate a una platea di 57.975 beneficiari. Meglio va agli altri lavoratori: i beneficiari della cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario sono 8 milioni, di cui 5,2 milioni hanno già ricevuto l’anticipo dalle aziende, mentre gli altri 2,8 milioni stanno per essere pagati.

Il primo indiziato, come al solito, è la burocrazia con la sua tortuosa macchina organizzativa. Nel caso della cig in deroga si tratta di una procedura che inizia con un accordo quadro firmato da sindacati e datori di lavoro che poi si trasforma in una domanda da presentare alla Regione che deve esaminarla, istruire la pratica e girarla all’Inps. Insomma, 21 diversi accordi, 21 diverse tempistiche e 21 diverse procedure che hanno determinato già tempi più lunghi rispetto alle altre misure. Con un distinguo tra le Regioni che si sono mosse per prima (spiccano Lazio, Toscana e Campania che, rispettivamente, hanno presentato 36mila, 31.500 e 30mila domande di cui 15.500, 9.700 e 15.600 pagate) e quasi tutte le Regioni di centrodestra che si sono accodate solo due settimane fa, come Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Calabria, Liguria e Molise. Un ritardo che gli ha attirato l’accusa di rallentare la macchina.

E qui il secondo indiziato si trasforma in una guerra di cifre tra queste Regioni che non ci stanno ad essere attaccate e accuso l’Inps di diffondere dati non aggiornati: