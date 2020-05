Perché la Cassa Integrazione è in ritardo (e quando arriva) secondo Tridico

Pasquale Tridico dell’INPS a DiMartedì ha sostenuto che la cassa integrazione non è in ritardo ma si tratta di una procedura. Il professore voluto dal MoVimento 5 Stelle alla guida dell’ente ha cominciato il suo intervento parlando dei 600 euro per le partite IVA sostenendo che nel giro di due settimane è stato pagato a 4 milioni di persone. Poi è passato alla CIG: “Si tratta di uno strumento importante che alcuni paesi stanno costruendo in questi giorni. Nasce negli anni Settanta e si esaurisce dopo 45 giorni o due mesi di tempo. Solo il mese successivo le aziende dicono quanto ne usufruiranno: soltanto il mese successivo ci dicono quante ore vogliono pagate e l’INPS può pagare. Non è in ritardo, è una procedura”. E ancora: “Il pagamento diretto avviene dopo due mesi”.

Nel decreto Rilancio viene finanziata per altre 9 settimane la cassa integrazione in deroga, utilizzabile fino al 31 agosto 2020. La procedura è ora semplificata: eliminata l’istruttoria regionale, l’assegno va chiesto direttamente all’Inps che dovrà erogare un anticipo del 40% entro 15 giorni dall’arrivo della domanda. Nel decreto ci sono 17,5 miliardi per dodici interventi per il mese di maggio su tutti i redditi colpiti dall’epidemia: dai braccianti, ai cococo, agli stagionali, agli artigiani e commercianti, ai professionisti, alle imprese (per queste ultime previsto un ristoro in quota delle perdite, contributi sugli affitti e sulle bollette elettriche). Il Fatto annuncia oggi che il testo, approvato in consiglio dei ministri una settimana fa, è stato finalmente bollinato dalla Ragioneria dello Stato, organo del ministero dell’Economia.

È nel palazzone di via XX settembre a Roma, infatti, che il decreto era disperso da una settimana, da quando cioè –era il 13 maggio –fu approvato dal Consiglio dei ministri con tanto di conferenza stampa e annuncio di misure che poi non sono mai arrivate. In pochi minuti, dopo la bollinatura, arriva anche la notizia che il testo – evidentemente già analizzato in precedenza-è stato firmato dal capo dello Stato e s’appresta a finire in Gazzetta Ufficiale. Finisce un percorso durato sette giorni parecchio accidentati anche nelle ultime ore: ancora attorno alle cinque del pomeriggio di ieri l’ultima correzione ha comportato l’eliminazione di un’intera norma riguardante la cassa integrazione e che conteneva un errore non sanabile.