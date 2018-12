Pensioni, i tagli fino al 30%

Per le pensioni alte i tagli arriveranno fino al trenta per cento ma la soglia sarà innalzata oltre i centomila euro. Il provvedimento su cui da mesi la Lega e il MoVimento 5 Stelle lavorano senza trovare l’accordo potrebbe finalmente essere stato definito ieri, scrive oggi il Messaggero:

La soglia del supposto privilegio dovrebbe essere alzata da 90mila a 100mila euro lordi annui, ovvero circa 7.700 mensili lordi (più o meno 4.600 in termini netti). Il contributo, di durata quinquennale, sarà applicato per scaglioni: quindi non sarà toccata la quota di pensione fino a 100 mila euro, poi fino a 130mila sarà decurtato il 10 per cento, tra 130 mila e 200 mila il 20%, fino a 350 mila il 25%, fino a 500 mila il 30% e infine – sulla porzione di pensione che eventualmente supera il mezzo milione- il 40 per cento.

Chiaramente l’effetto, ovvero il taglio percentuale effettivo, sarà crescente: 7mila euro per un assegno da 150 mila euro lordi all’anno (poco meno del 5 per cento),17mila a quota 200mila (con un’incidenza dell’8,5%) e così via, fino ad arrivare ai 299.500 euro decurtati a chi ricevesse un milione di euro l’anno: quasi il 30 per cento.