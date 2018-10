«Il taglio delle pensioni e il reddito di cittadinanza sono contro il Nord»

Il taglio delle pensioni d’oro e il reddito di cittadinanza favoriscono il Sud e sfavoriscono il Nord. Valentina Conte su Repubblica racconta i maldipancia leghisti nei confronti del MoVimento 5 Stelle per i due provvedimenti e soprattutto il loro effetto:

«Se il pacchetto rimane com’è tra pensioni d’oro e di cittadinanza — ragiona un politico leghista di primo piano — assisteremo al più grande spostamento di risorse della storia d’Italia verso il Sud». Il malcontento sarebbe nei numeri: «Il 70-75% dei pensionati d’oro vive al Centro-Nord, così come altrettanti beneficiari della pensione di cittadinanza si trova a Sud».

Una situazione politicamente scomoda per la Lega a trazione settentrionale. Non è un caso che in tv ieri Di Maio abbia provato a calmare i bollori specificando che «il 47% del Reddito di cittadinanza andrà al Centro-Nord». Troppo poco, per la Lega che giudica la misura assistenzialismo caricato sulle spalle del Nord produttivo. La tensione è alle stelle. Sulle pensioni il governo del cambiamento si gioca un buon pezzo di consenso elettorale. Ecco perché il dossier è ancora aperto.