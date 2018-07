Il prelievo sulle pensioni per fasce di reddito

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, ci sono due proposte di prelievo sulle pensioni d’oro che circolano all’interno della maggioranza che regge il governo Lega-M5S. La prima è quella di Luigi Di Maio che prevede un ricalcolo su base contributiva della parte dell’assegno non corrispondente alle somme versate, che si tradurrebbe in tagli sostanziosi, ma a carico di pochi. La seconda è quella fatta circolare da Alberto Brambilla, ex sottosegretario al Welfare leghista e oggi presidente di Itinerari Previdenziali, che invece prevede un contributo di solidarietà che destinerebbe le risorse raccolte ai non autosufficienti e a chi è senza lavoro. Un contributo temporaneo, come quello chiesto all’epoca di Monti ai pensionati d’oro, e un’idea diversa dal ricalcolo proposto dal MoVimento 5 Stelle che potrebbe rivelarsi illegittimo perché definitivo (e quindi cozzerebbe contro i “diritti acquisiti” dei pensionati). Nell’infografica pubblicata oggi da Libero si riepiloga il numero delle pensioni per fasce di reddito, il loro totale e l’importo medio lordo annuo del reddito pensionistico.

I conti della serva sul punto dicono che se si applicasse l’aliquota dello 0,35% al totale delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità pagate dall’Inps si otterrebbero 600 milioni circa. Una modulazione a scaglioni potrebbe quindi determinare un gettito superiore. Ma è evidente che un contributo così fatto verrebbe chiesto a tutte le pensioni tranne quelle sociali, di invalidità e le più basse. Gli scaglioni però potrebbero rendere decisamente più digeribile un contributo del genere, soprattutto se dall’altra parte c’è lo spauracchio del ricalcolo.