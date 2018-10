Pace fiscale, rate in cinque anni

Nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio compaiono i primi dettagli della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle «controversie tributarie» secondo la pace fiscale promessa dal M5S e dalla Lega. Il Sole 24 Ore oggi fa sapere che ci si aspettano rate in cinque anni:

La rottamazione delle cartelle. giunta alla sua terza edizione, stando allo schema di decreto potrà assicurare all’Erario maggiori entrate per oltre 3 miliardi di euro dal 2019 e oltre 821 milioni in questi ultimi mesi del 2018. Diversi i fattori chiave che potranno spingere i possessori di cartelle ad aderire a quella che è una vera e propria riapertura della rottamazione dei ruoli: la possibilità di saldare in 10 rate di pari importo con versamenti semestrali in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre.

In sostanza si potrà saldare il debito in 5 anni; si potranno utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati verso la Pa. Se poi il contribuente eseguirà il pagamento rateale, sarà assoggettato a un tasso di interesse limitato allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% applicato alle prime due edizioni della rottamazione. Inoltre chi verserà la prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere anche l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla sanatoria.