Gli orari dei supermercati dal 4 maggio a Roma

I supermercati saranno aperti fino alle ore 22 e i bar potranno portare la colazione a casa o in ufficio. Cambiano le regole per la fase 2 a Roma e i supermercati tornano dal 4 maggio agli orari pre-emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, nonostante l’opposizione dei sindacati. Ieri, fa sapere il Messaggero, la Regione ha ribadito che dal lunedì al sabato si potrà fare la spesa non solo fino alle 19, come accade dal 17 marzo, ma fino alle 21 o alle 22, a seconda del marchio della grande distribuzione. La domenica poi le casse non dovranno chiudere tassativamente alle 15, come avviene oggi: i clienti potranno entrare fino a sera, come capitava prima dell’emergenza virus. L’unica differenza riguarda i supermarket aperti h24: per fare incetta di viveri tra gli scaffali alle ore piccole tocca ancora aspettare. L’apertura dei supermercati infatti si allungherà di pari passo con l’aumento delle corse di bus e metro, che dal 4 maggio termineranno alle 23.30 anziché alle 21. Di notte non è previsto alcun servizio, quindi cassieri e magazzinieri dei supermercati non potrebbero rientrare dal lavoro con i mezzi. Anche se non ci sarà un divieto formale, il ritorno della spesa by night dovrebbe slittare almeno a metà mese, ovvero dopo il 18 maggio. Il Messaggero spiega le nuove regole:

Ieri in un doppio video-vertice tra la Regione e le principali organizzazioni di categoria sono state fissate le linee guida per il “take-away”, ovvero la possibilità per i clienti di ritirare cibo e bevande direttamente nei locali (oggi è ammessa solo la modalità di consegna a domicilio). La formula “a portar via” non riguarderà soltanto i ristoranti, ma anche i bar, le gelaterie, le pizzerie classiche e al taglio. Da lunedì quindi si potrà tornare a bere un cappuccino schiumato dal barista preferito, ma non si potrà consumare all’interno del locale o nei paraggi, col rischio di creare assembramenti.

«La Regione per la prima volta ha accettato la possibilità di far riaprire i bar non solo per le consegne a domicilio – spiega Valter Giammaria, presidente della Confesercenti di Roma si potrà tornare ad ordinare cappuccino e cornetto, ma con la prescrizione di ritirarlo al bar e consumarlo a casa o in ufficio». Per quanto riguarda il gelato, si potrà ritirare al locale, ma solo in vaschetta: niente coni e coppette, per quelli bisogna ancora pazientare. Anche altri negozi potrebbero rimanere aperti fino alle 22. Dipenderà da quando alzeranno la serranda di mattina. L’assessore alle Attività produttive del Campidoglio, Carlo Cafarotti, sta lavorando a un piano di aperture scaglionate diviso in 3 o 4 fasce orarie.