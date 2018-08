Una donna di Conegliano ha seguito per tre anni i consigli di un medico omeopata per curare una cisti alle ovaie fino a quando non è arrivata a rischiare la vita. Nei giorni scorsi è arrivata al pronto soccorso di Treviso dove è stata operata d’urgenza.

La donna di Treviso che usa l’omeopatia per curare una cisti

La storia è stata raccontata oggi dal Gazzettino in un articolo a firma di Mauro Favaro, il quale racconta che la donna, 50 anni, si è curata con le erbe e con prodotti naturali, che non hanno fermato lo sviluppo delle cisti che hanno continuato a ingrossarsi fino a che non è stato necessario l’intervento chirurgico. La vicenda è stata raccontata da Salvo Di Grazia, specialista in Ginecologia in servizio negli ospedali dell’ex Usl di Conegliano e Vittorio Veneto ma anche autore di libri di divulgazione scientifica con il nickname di MedBunker.

«Si è rivolta a me una signora con un problema abbastanza grave alle ovaie racconta il medico mi ha detto che prima di venire in ospedale era andata da un medico omeopata e che si era curata con l’omeopatia per due o tre anni. In questo lasso di tempo le cisti ovariche sono diventate enormi. Solo quando ha avvertito disturbi seri si è convinta a lasciare l’omeopatia e a chiedere aiuto al pronto soccorso. Questo è un caso eclatante, ma i medici vedono episodi simili quasi ogni giorno», ha raccontato Di Grazia al quotidiano di Caltagirone.

Il precedente del nodulo al seno

Il giornale racconta anche l’episodio di una donna di 55 anni che aveva un grosso nodulo al seno, arrivato a misurare cinque centimetri e non era mai andata dal medico: solo nel momento della disperazione si era presentata al Ca’ Foncello dove però non c’è stato nulla da fare. Nelle Marche un bambino è invece morto perché il medico ha curato la sua otite con l’omeopatia. L’Ordine dei Medici ha invece espulso una dottoressa che curava il cancro con l’omeopatia.