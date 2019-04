E’ stato denunciato per vilipendio alle istituzioni della Repubblica Og Eastbull, il 28enne trapper italo romeno che nei giorni scorsi ha postato su Instagram un video che lo riprende a bordo di un auto scenica, molto simile ad un’auto della Polizia di Stato, presa a noleggio. Il video, dal contenuto volutamente denigratorio delle forze dell’ordine, aveva fatto il giro del web.

OG Eastbull: il trapper denunciato per un’auto della polizia

Gli agenti della Squadra mobile e della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Roma hanno denunciato lui per vilipendio e il noleggiatore della vettura per illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero di oggetti che ne simulino la funzione; l’auto era pure sprovvista delle necessarie autorizzazioni per il noleggio ad uso scenico ed e’ stata sequestrata.

Per un episodio analogo nel febbraio del 2015 era stato denunciato un altro cittadino straniero: anche in quell’occasione la vettura era finita sotto sequestro.

