Il nubifragio a Roma: croste di grandine e auto galleggianti

Nubifragio e grandine ieri sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata sull’asfalto. In alcune zone della Capitale gli automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi, con l’acqua che ha raggiunto anche i 30 centimetri. Sulla linea A della metropolitana sono state chiuse le stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecittà. Chiusa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, la stazione Euclide per i danni da maltempo.

Su viale Palmiro Togliatti, nella zona est della città, si è raggiunto quasi un metro d’acqua e si racconta di una ragazza in una smart fatta uscire dal tettino di un tram.

Si è raggiunto quasi il mezzo metro d’acqua all’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull’Appia, allagata a causa del violento nubifragio. Lo si apprende dalla polizia locale. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua è entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale. La basilica di San Sebastiano fuori le mura è una delle basiliche storiche della Capitale.

La Polizia Locale del Campidoglio ha effettuato numerosi interventi per i disagi legati agli allagamenti verificatisi dopo il nubifragio caduto sulla citta’ nel tardo pomeriggio. I vigili sono intervenuti anche in aiuto di conducenti rimasti bloccati dentro le proprie automobili, andate in avaria a causa dell’acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro.

Le zone della città più colpite: l’area Nord, Prati Fiscali, Bufalotta, viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana /Arturo Graf , Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del GRA. Allagamenti anche in via di Ciampino, e ancora via Prenestina, Collatina altezza via Longoni.

A tarda notte Virginia Raggi ha pubblicato su Facebook un comunicato per scusarsi dei disagi provocati dal nubifragio: Questa notte si è abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, e squadre del Simu e dell’Ama. Abbiamo prontamente riunito il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le operazioni. Ringrazio tutte le squadre che questa notte lavoreranno senza sosta sul territorio per ripristinare più velocemente possibile la normalità. Ci scusiamo sin d’ora per i disagi.

