Il doppio lavoro dei Navigator

I Navigator potranno avere un altro lavoro oltre a quello per cui sono stati assunti. I 2.980 assunti nei Centri per l’impego potranno svolgere una seconda attività, purché non nel settore pubblico. Racconta oggi Il Mattino:

Essendo stati assunti come collaboratori a progetto, quindi precari a tNavigatorutti gli effetti, per legge non possono sottostare ad alcun vincolo di esclusività. L’importante, come prevede la legge quadro 81 del 15 giugno 2015, è che non ci sia conflitto d’interesse tra vecchie e nuove mansioni. In poche parole, non devono essere titolari di incarichi pubblici (insegnanti, infermieri o impiegati comunali) oppure essere in organico ad agenzie private di lavoro o enti di formazione che lavorano con la Pubblica amministrazione. Questo particolare ha sorpreso non poco i rappresentanti delle Regioni che nei giorni scorsi hanno firmato la convenzione con il presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi.

Racconta Cristina Grieco, assessore al Lavoro della Toscana e coordinatrice degli assessori regionali al ramo:«Quando ci siamo accorti della cosa, che ci è sembrata un po’strana, abbiamo chiesto conto ai tecnici dell’agenzia nazionale del lavoro chiarimenti e loro ci hanno spiegato che questa possibilità è prevista». Per la cronaca, in alcune intese sottoscritte tra l’Anpal e gli enti locali, è previsto che «nell’ambito del contratto di collaborazione potrà essere inserita una clausola d’esclusività», ma soltanto specificando«gli ambiti di applicazione» e soprattutto «con una relativa indennità economica aggiuntiva da concordare con le parti». Cioè con un bonus rispetto ai circa 1.700 euro al mese di stipendio e 25 euro di rimborso spese garantiti per due anni.

