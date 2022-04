Ma perché se l’incrociatore Moskva è affondato per una tempesta sulla tv russa sono arrabbiatissimi con l’Ucraina? | VIDEO

La propaganda russa è fatta così: si nega tutto quel che accade, poi però ci si dimentica di aver fornito una narrazione falsa ed ecco che si incappa in quell’errore che conferma la versione antitetica di un fatto. È accaduto nel recente passato, limitandoci ai temi strettamente bellici, e si è ripetuto nelle ultime ore sulla vicenda dell’affondamento dell’incrociatore russo Moskva nel Mar Nero. Perché subito dopo “l’incendio a bordo”, dal Cremlino avevano immediatamente smentito la notizia del missile ucraino andato a segno. Poi, però, le cose sono cambiate e negli studi televisivi russi si è palesata la verità.

Kyiv sank ‘Moscow’ and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship ‘Moskva,’ state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine’s railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 15, 2022