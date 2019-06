La mappa delle vie più pericolose di Roma

La strada romana più pericolosa di tutte resta via Cristoforo Colombo: a causa delle buche e delle radici degli alberi che affioravano sull’asfalto, il Campidoglio era arrivato fino a imporre il limite di velocità a 30 chilometri orari. Ma in generale le consolari romane sono le strade più pericolose, visto che lì si registra il numero più alto di incidenti dovuti a voragini aperte sul fondo stradale e alberi pericolanti, secondo gli ultimo report della polizia locale raccontati oggi dal Messaggero:

Situazione ancora peggiore, se possibile, nel municipio X (Ostia-Acilia). A portare verso l’alto l’ex circoscrizione del litorale romano in questa (ben poco invidiabile) classifica non è soltanto l’ormai famigerata via Colombo, ma anche l’asse via del Mare-via Ostiense e alcuni tratti della Litoranea particolarmente disseminati di buche.

Imbarazzo della scelta, invece, per il municipio XV: a Roma nord il tasso di incidenti (e di conseguenti risarcimenti da pagare per l’amministrazione capitolina) è mantenuto alto in primis da via Cassia – una delle arterie con i maggiori problemi di manutenzione in assoluto ma anche da via Flaminia nuova, viale di Tor di Quinto e (in parte) via Trionfale.