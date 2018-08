La manovra di Salvini costa 42 miliardi

La manovra di Matteo Salvini costa 42 miliardi e Giovanni Tria dovrà adattarsi. Repubblica oggi mette a confronto le soluzioni indicate dal ministro dell’Economia per la legge di stabilità 2019 e quelle di Salvini, che promette le modifiche alla legge Fornero, il taglio di 20 centesimi sulle accise dei carburanti e la Flat tax per le partite IVA di cui abbiamo già parlato ieri. Insieme, si tratta di un conto che arriva quasi a 42 miliardi, ovvero una ventina di più di quanto messo a preventivo da Tria, che punta alla sterilizzazione dell’IVA per 12,4 miliardi, a 3,5 miliardi di spese indifferibili e 6,5 miliardi per tamponare l’effetto spread e la minore crescita del Prodotto Interno Lordo.

Un rapido calcolo sui rilanci di Salvini, come accennato, arriva a 20 miliardi: lo smontaggio della Fornero e l’introduzione di quota 100 tra età contributiva ed età anagrafica, costa 11,5 miliardi nel solo 2019; la promessa riduzione delle vecchie accise sulla benzina, se fosse di soli 20 centesimi, costerebbe 6 miliardi; mentre l’estensione del regime forfettario del 15 per cento per piccole imprese e professionisti dagli attuali ricavi di 25-50 mila euro a 100 mila euro avrebbe bisogno di coperture per 2-2,5 miliardi.