Maltempo Sardegna: il ponte crollato a Orune

Tre morti e un disperso a Bitti nel Nuorese, a causa dell’alluvione che ha colpito il paese che, come tutta la Sardegna, e’ sferzato da fortissime piogge e vento. L’allerta maltempo e’ rossa in tutta l’isola. Due delle vittime sono un uomo che si trovava a bordo del suo fuoristrada e una donna anziana rimasta intrappolata in uno scantinato. Nel paese, invaso dall’acqua, la situazione e’ difficile: fuori uso le linee telefoniche: e’ rimasto attivo un ponte radio. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli impegnati a recuperare le vittime e soccorrere la popolazione. Le forti piogge hanno creato anche grandi disagi e danni in tutto il Nuorese e l’Ogliastra.

Campagne di Orune. Ponte distrutto dall’onda di piena pic.twitter.com/7mEsPyqbAC — Giovanni Bua (@giovanni_bua) November 28, 2020

La statale 131 dcn e’ bloccata in direzione di Nuoro all’altezza del bivio di Lula: non si puo’ procedere, bisogna uscire per Dorgali o per la Bitti-Sologo. Stanno operando sei pattuglie della polizia stradale. Allagamenti e danni anche nelle campagne di Orune, dove e’ crollato un ponte. A causa di una frana e’ interrotta al chilometro 39 la statale 389 Nuoro-Lanusei. Chiusi anche tratti della statale 129 e della provinciale 46 verso Dorgali. Nell’Oristanese i centri piu’ colpiti sono Terralba e San Nicolo’ Arcidano dove da diverse ore manca l’energia elettrica. Allagate strade e seminterrati delle case. I danni, per fortuna, sono limitati. Nel Sud della Sardegna, forti mareggiate hanno colpito la spiaggia del Poetto di Cagliari. I problemi maggiori si registrano a Villacidro dove la statale 196 all’altezza del chilometro 16 e’ impraticabile. Si registrano disagi anche a San Gavino Monreale e Pabillonis