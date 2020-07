«Io innesco una serie di situazioni che poi non so dove si va a finire». Sono le parole di Luca Sostegni intercettato al telefono nei giorni scorsi prima del suo tentativo di fuggire in Brasile stoppato dalla Guardia di Finanza. E mentre Matteo Salvini promette querele a raffica per chi accosta il suo nome a quello del liquidatore della Paloschi SRL al suo, la storia comincia a farsi più complicata e piuttosto seria.

Luca Sostegni e i soldi della Lega: l’inchiesta si allarga

Non soltanto per le parole sibilline di Sostegni – «Perché poi da questo si va alle cantine, dalle cantine si va al capannone, si va alla fondazione, si va alla Fidirev (fiduciaria che controlla l’immobile di Cormano, ndr.), si va ai versamenti, si va a tutto» – ma perché proprio lui aveva incassato 20mila euro (da chi?) per il sostentamento e ne voleva altri 30mila. Sostegni, spiega oggi Repubblica, è l’uomo chiave per decifrare la compravendita dell’immobile di Cormano, acquistato da Lombardia Film Commission – società della Regione – con una ricca plusvalenza per i tre commercialisti della Lega. Alberto Di Rubbia e Andrea Manzoni, ex revisori contabili della Lega in Parlamento, e Michele Scillieri, nel cui studio è stata registrata la “Lega Per Salvini Premier”, sono ora indagati per turbativa d’asta e peculato nell’inchiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi.